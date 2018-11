POL-TUT: (Gosheim) Feuerwehreinsatz in einer Uhrenmanufaktur

Gosheim (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagmittag, kurz vor 12 Uhr, in einer Gosheimer Uhrenmanufaktur in der Bahnhofstraße gekommen. Dort geriet die Walze einer Poliermaschine aufgrund eines Defekts kurzfristig in Brand und es kam zu einer heftigen Rauchentwicklung. Noch vor dem Eintreffen der verständigten Feuerwehr konnte ein Mitarbeiter den Brand löschen. Die Gosheimer Wehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Mann im Einsatz. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. An der Poliermaschine entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

