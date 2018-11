POL-TUT: (Tuttlingen) Rollerfahrer bei Unfall auf der Wöhrdenbrücke schwer verletzt

Tuttlingen (ots) - Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagabend ein Rollerfahrer zu der auf der Wöhrdenbrücke von einem überholenden Auto gestreift wurde und stürzte. Der Zweiradfahrer war auf der Brücke aus Richtung Innenstadt unterwegs und befuhr die linke Fahrspur, als eine hinter ihm fahrende 37-jährige Renaultfahrerin links zum Überholen ansetzte. Während des Vorbeifahrens streifte sie den Motorroller, wodurch der 53-jährige Fahrer zu Sturz kam. Der Roller beschädigte während des Falls ein auf der rechten Fahrspur vorfahrendes Auto. Der 53-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer. Trotz des Tragens eines Helmes musste er mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Roller war nach dem Unfall nicht mehr fahrfähig und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell