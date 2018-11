POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Feuerwehr rückt wegen brennenden Müllsäcken aus

Pfalzgrafenweiler (ots) - In Brand geratene Müllsäcke lösten am Freitag in den frühen Morgenstunden einen Einsatz der Feuerwehr Pfalzgrafenweiler aus. Ein noch unbekannter Feuerleger hatte die Säcke um kurz vor 2 Uhr in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurden eine Straßenlaterne und eine Sitzbank in der Nähe beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler war zum Löschen mit sechs Mann im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell