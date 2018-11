POL-TUT: (Freudenstadt) Polizei sucht Unfallbeteiligten nach Spiegelstreifer

Freudenstadt (ots) - Nach einem Unfall in der Karl-v.-Hahn-Straße am Donnerstagmorgen sucht die Polizei nach einem weißen Kleinwagen, der ein entgegenkommendes Auto gestreift hat und im Anschluss davonfuhr. Das weiße Auto war um kurz vor 7 Uhr vom Krankenhaus in Richtung Stadtmitte unterwegs, als es auf Höhe des Krankenhaus-Parkplatzes an mehreren abgestellten Autos vorbeifuhr. Da zeitgleich ein 36-Jähriger mit seinem Audi entgegenkam, berührten sich die beiden Fahrzeugspiel beim Vorbeifahren. Der unbekannte Fahrer hielt nach dem Unfall aber nicht an. Der Schaden am Audi beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt hat inzwischen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet unter 07441 536310 um Hinweise.

