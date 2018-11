POL-TUT: (Freudenstadt) In Brand geratenes Windlicht löst Feuerwehreinsatz aus

Freudenstadt (ots) - Aufgrund eines in Flammen aufgegangenen Windlichtes rückte die Feuerwehr am Mittwochabend in die Lange Straße aus. Eine 52-jährige Frau hatte auf ihrer Terrasse eine Kerze entzündet und in ein Windlicht gestellt. Da sie anschließend ins Wohnzimmer ging bemerkte sie zu spät, dass das Windlicht aus Holz Feuer fing. Durch den hellen Schein des in Flammen aufgegangenen Lichtchens wurde sie kurze Zeit später auf den Brand aufmerksam und wählte den Notruf. Mit der Hilfe einer Freundin gelang es ihr das Feuer noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte zu löschen.

