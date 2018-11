POL-TUT: (Hechingen) Einbruch in Kellerraum

Hechingen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Keller in der Gutleuthausstraße. Die Täter brachen mit einem Werkzeug die Kellertüre auf und kamen so in den Raum. Da dieser nicht mit dem Haus verbunden war, gelangten die Diebe nicht in den Wohnraum. Aus dem Keller wurde nach erster Einschätzung nichts gestohlen. Wie hoch der entstandene Schaden an der Kellertüre ist, ist bislang noch nicht bekannt.

