POL-TUT: (Oberndorf am Neckar/ Beffendorf) Aufdringliche rumänische Bettler

Oberndorf am Neckar/ Beffendorf (ots) - Aufdringliche Bettler sind der Polizei am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, in der August-Gaiser-Straße gemeldet worden. Die Beamten des Polizeireviers Oberndorf am Neckar kontrollierten zwei rumänische Staatsangehörige und verwiesen sie der Örtlichkeit. Am Nachmittag meldeten Passanten erneut Bettler in Beffendorf. Diese konnten von den Ordnungshütern nicht mehr angetroffen werden. "Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von unbekannten Personen auf der Straße zur Abgabe von Spenden oder zu einer Unterschrift für hilfsbedürftige Menschen aufgefordert werden. Oftmals versuchen die Personen in Ihre Geldbörse zu greifen, um unbemerkt Geldscheine entwenden zu können. Verhindern Sie Umarmungen und achten Sie darauf, dass eine körperliche Distanz zu diesen Personen eingehalten wird. Oftmals ist das Betteln an der Haustür ein fadenscheiniger Grund, mit rührenden und auf Hilfsbereitschaft setzenden Geschichten, in die Wohnung der Betroffenen zu gelangen. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, diesen Personen Einlass in das Haus oder die Wohnung zu gewähren und um zurückhaltenden Umgang mit Geldspenden. Verständigen Sie bei aufdringlichem Betteln die Polizei."

