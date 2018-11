POL-TUT: (Sulz am Neckar) Nach Streifvorgang abgehauen

Sulz am Neckar (ots) - Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am Donnerstag, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, in der Brucktorstraße einen geparkten VW Golf gestreift hatte. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz am Neckar (Tel.: 07454 92746) entgegen.

