POL-TUT: (Schömberg) Auffahrunfall an der Ampelanlage

Schömberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist in der Rottweiler Straße ein Daimler auf einen Nissan aufgefahren. Kurz nach 15 Uhr war der 33-jährige Nissanfahrer auf der Rottweiler Straße in Richtung Balingen unterwegs und musste an der Ampelanlage halten. Als der Verkehr wieder zu fließen begann, fuhr die 39-jährige Daimlerfahrerin dem noch stehenden Nissan ins Heck. Es entstand Gesamtschaden von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

