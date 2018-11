POL-TUT: (VS-Schwenningen) Beim Abbiegen mit Fenster beladener Autoanhänger umgekippt

VS-Schwenningen (ots) - Beim Abbiegen von der Burgstraße zur Brückenzufahrt Hammerstattstraße ist am Mittwochabend, gegen 17.15 Uhr, ein mit mehreren Fenstern beladener Autoanhänger umgekippt. Ein 34-jähriger Fahrer eines Zimmereibetriebes war mit einem Peugeot Boxer mit Anhänger auf der Burgstraße unterwegs und bog von dort auf die Brückenzufahrt zur Hammerstattstraße ab. Hierbei berührten die Räder des Anhängers einen größeren Stein am Fahrbahnrand. Der mit Kunststoffrahmen-Fenstern beladene Hänger schaukelte sich auf und kippte schließlich auf die Seite. Mehrere Scheiben der geladenen Fenster splitterten und beschädigten dabei noch zwei just in diesem Moment entgegenkommende Autos. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

