POL-TUT: (VS-Obereschach) Unbekannter Golf-Fahrer prallt beim Rückwärtsfahren gegen Hauswand und flüchtet

VS-Obereschach (ots) - Bei einem Wendemanöver ist ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines silberfarbenen VW Golfs am Mittwochabend, gegen 17.45 Uhr, rückwärts gegen die Hauswand des Anwesens Katzensteig 1 gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Gebäude in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Villingen (07721 601-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem noch unbekannten Golf-Fahrer.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell