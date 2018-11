POL-TUT: (Schiltach, B 294) Auffahrunfall auf der Bundesstraße mit 8000 Euro Sachschaden

Schiltach (ots) - Rund 8000 Euro Sachschaden sind das Resümee eines Auffahrunfalls am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, auf der Bundesstraße 294 zwischen Schenkenzell und Schiltach. Eine 27-jährige Ford-Fahrerin war auf der Bundesstraße von Schenkenzell in Richtung Schiltach unterwegs. Sie sah zu spät, dass der vor ihr fahrende VW-Fahrer aufgrund des stockenden Verkehrs seinen Wagen abbremste und fuhr mit ihrem Wagen in das Heck des VW-Tiguans. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

