POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Wohnungseinbruch

Oberndorf am Neckar (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 20.11.18, und Mittwoch, 28.11.18, sind unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße eingedrungen. Die Einbrecher stiegen auf einen Balkon im Obergeschoss und hebelten die Balkontür auf. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

