POL-TUT: (Wehingen) Versuchter Einbruch in Drogerie- Zeugen?

Wehingen (ots) - Bei dem Versuch in der Nacht zum Donnerstag in eine Drogeriefiliale in der Gosheimer Straße einzubrechen, haben die Täter keinen Erfolg gehabt.

Die Unbekannten scheiterten zunächst daran, die Eingangstüre mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Auch ein eingeschlagenes Fenster an der Gebäuderückseite verwehrte den Gaunern den Zutritt zu den Räumlichkeiten. Das angebrachte Gitter hatten die Einbrecher wohl übersehen. Die Höhe des Gebäudeschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweiseunter der Rufnummer 07424-9318-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell