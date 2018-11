POL-TUT: (Tuttlingen, B 14) Fußgänger auf Bundesstraße unterwegs

Tuttlingen (ots) - Ein Verkehrsteilnehmer hat am Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr, einen Fußgänger mitten auf der Fahrbahn der Bundesstraße, kurz nach dem Kreuzstraßentunnel, in Fahrtrichtung Stockach mitgeteilt. Wie die hinzugerufenen Streifenbeamten herausfanden, war der 33-Jährige zuvor mit seinen Bekannten im Auto unterwegs. Es kam zu einem Streitgespräch, weshalb der 33-Jährige kurzerhand den Wagen verließ und deshalb den Nachhauseweg auf der Bundesstraße fortsetzen wollte. Noch während der Polizeikontrolle rief der Mann seine Bekannten an und ließ sich abholen.

