POL-TUT: (Hechingen) Auffahrunfall: BMW trifft auf Fahrschulauto

Hechingen (ots) - Am Mittwochmorgen ist in der Haigerlocher Straße ein BMW auf einen stehenden Audi aufgefahren. Kurz vor 11 Uhr musste das Fahrschulauto an der Einmündung der Neuen Rottenburger Straße halten. Ein nachfolgender BMW-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr der Fahrschule ins Heck. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

