POL-TUT: (Geislingen) Unbekanntes Auto zwingt Gegenverkehr zum Ausweichen - nach mehrfachem Überschlag Totalschaden

Geislingen (ots) - Ein unbekanntes Auto hat am Dienstagabend auf der Kreisstraße zwischen Geislingen und Isingen den Fahrer eines entgegenkommenden Fiats zu einem folgenschweren Ausweichmanöver gezwungen.

Der 25-Jährige fuhr gegen 20.10 Uhr in seinem Fiat-Kleinwagen auf der K7128 von Geislingen in Richtung Isingen. In einer Linkskurve kam ihm ein Auto auf seiner Spur entgegen. Deswegen wich er nach rechts aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungebremst fort. Passanten nahmen den Fiatfahrer mit und brachten ihn nach Hause. Später ging der 25-Jährige ins Krankenhaus, wo er zur Beobachtung bleiben musste. Über Verletzungen ist bisher nichts bekannt. An dem Fiat Seicento entstand Totalschaden. Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen der Verkehrsvergehen und nimmt unter der Rufnummer 07433 264 0 Hinweise zum Verursacher samt seinem PKW entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell