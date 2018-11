POL-TUT: (Balingen) Unfall beim Au-Stadion: Radfahrer liegt verletzt im Krankenhaus

Balingen (ots) - An der Ausfahrt vom Parkplatz des Au-Stadions in die Tübinger Straße hat ein Autofahrer am Donnerstagmorgen beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen.

Der 26-Jährige bog kurz vor 5 Uhr mit seinem Ford von der Parkplatzausfahrt nach links in die Tübinger Straße ab. Dabei übersah er einen von links kommenden Radfahrer. Bei der Kollision wurde der Radfahrer aufgeladen und rutschte entlang der Windschutzscheibe nach rechts von der Motorhaube. Dabei schlug er mit dem ungeschützten Kopf heftig gegen die Frontscheibe. Wegen der erlittenen Verletzungen brachte ihn ein Rettungsteam ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht bestimmt ist.

