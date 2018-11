POL-TUT: (Winterlingen) Frontalzusammenstoß mit Lkw - Autofahrer getötet - Zeugen werden dringend gebeten sich zu melden

Winterlingen (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag, gegen 15.20 Uhr, auf der Bundesstraße 463. Der Fahrer eines Kleinwagens geriet zwischen Benzingen und Storzingen (Landkreis Sigmaringen),in Richtung Sigmaringen fahrend, aus ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Die Fahrgastzelle des Pkws wurde bei dem Aufprall total beschädigt. Der Fahrer des Fahrzeuges, eine 21-jähriger Mann aus dem Zollernalbkreis, verstarb noch an der Unfallstelle. Der 57-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 70.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Hechingen die Untersuchung des Unfallgeschehens durch einen Sachverständigen an. Dieser ist mittlerweile an der Unfallstelle eingetroffen und hat seine Arbeit aufgenommen. Die Bundessstraße 463 ist nach wie vor komplett gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Nach Bergung der Unfallfahrzeuge (noch circa eine Stunde)soll die Bundesstraße wieder freigegeben werden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 21-Jährige in einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen. Bislang haben sich die Fahrer dieser Fahrzeuge, obwohl einige davon den Unfall bemerkt haben müssen,nicht als Zeugen gemeldet. Zur Klärung des Unfallgeschehens ist es von großer Wichtigkeit, dass sich die betreffenden Autofahrer bei der Polizei melden. Hinweise bitte an die Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741/34879-0 oder an das Polizeirevier Albstadt, 07432/955-0.

