POL-TUT: (Brigachtal, Klengen) Traktorreifen entwendet - Festnahme der Täter

Brigachtal (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstagabend, gegen 20.00 Uhr, wie zwei Männer mit ihrem Klein-Lkw in der Herrenstraße vor einer Landmaschinen-Firma anhielten, ausstiegen und aus einer offenen Fahrzeughalle zwei Traktorreifen entwendeten. Als der Zeuge die beiden Männer ansprach, flüchteten sie zunächst in verschiedene Richtungen. Kurze Zeit später kehrten sie jedoch zu ihrem Fahrzeug zurück und fuhren ohne Diebesgut davon. Eine Streife des Reviers konnte den Lkw mit polnischer Zulassung schließlich zwischen Brigachtal und Marbach stoppen. Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen. Beide Beschuldigten sind 54 Jahre alt und polnische Staatsangehörige. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzen, ordnete die Staatsanwaltschaft Konstanz eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro an.

