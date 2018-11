POL-TUT: (Villingen) VW Polo angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen (ots) - In der Pontalierstraße, Ecke Goethestraße, wurde am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 19.20 Uhr, ein geparkter VW Polo auf der Fahrerseite durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Unter anderem wurde der Außenspiegel abgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeuge, die den Unfall bemerkte haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Villingen, Tel. 07721/601-0, zu melden.

