POL-TUT: (Bitz) Einbruch bei Netto: Tabakwaren gestohlen - Büro verwüstet

Bitz (ots) - Bei einem Einbruch in der Netto-Markt in der Harthauser Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch Tabakwaren gestohlen.

Gegen 3.15 Uhr löste die Einbruchmeldeanlage des Discounters aus, nachdem unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen hatten. Davon ließen sich die Einbrecher aber nicht abschrecken. Sie zertrümmerten eine weitere Scheibe, nämlich die zum Büroraum, und verwüsteten ihn bei der Beutesuche. Letztendlich nahmen sie im Markt Tabakwaren in noch nicht bekanntem Umfang mit.

