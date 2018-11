POL-TUT: (Balingen) Beim Linksabbiegen Gegenverkehr nicht beachtet

Balingen (ots) - Beim Linksabbiegen von der Wilhelm-Kraut-Straße in die Steinachstraße hat ein 26-jähriger Audifahrer am späten Montagnachmittag den Gegenverkehr nicht beachtet. Als er kurz vor 17 Uhr abbog, kam aus Richtung der Firma Bizerba ein Opel Zafira entgegen. Bei dem unausweichlichen Frontalzusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5500 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell