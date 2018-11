POL-TUT: (Balingen)Zu schneller Autofahrer rutscht in Kreisverkehr - zweimal Totalschaden

Balingen (ots) - Am Dienstagabend ist im Balinger Stadtteil Schmiden ein Autofahrer am Kreisverkehr Ostdorfer Straße in einen Transporter hineingerutscht.

Gegen 20.30 Uhr fuhr ein Opel Movano von der Grünewaldstraße kommend in den Kreisel ein. Der spätere Unfallverursacher kam von rechts auf der Ostdorfer Straße angefahren. In Anbetracht der feuchten Fahrbahnverhältnisse war der 49-Jährige zu schnell. Er sah den Transporter in den Kreisverkehr fahren, bremste auch stark ab, konnte seinen Ford aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. So rutschte er in den Kreisverkehr hinein und stieß mit dem Kastenwagen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppdienst übernahm den Abtransport der Unfallwagen. Verletzt wurde niemand.

