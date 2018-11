POL-TUT: (Furtwangen) Unfallflucht auf dem EDEKA-Parkplatz

Furtwangen (ots) - Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Friedrichstraße hat am Montagabend ein unbekannter Autofahrer einen Ford Focus beschädigt. Beim Ein- oder Ausparken stieß der Unbekannte zwischen 17 Uhr und 21 Uhr gegen die vordere Stoßstange des parkenden PKWs. Nach dem Unfall verschwand der Verursacher. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Furtwagen unter der Rufnummer 07723 92948 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell