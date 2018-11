POL-TUT: (Mönchweiler) Einbrecher richten 5000 Euro Schaden an

Mönchweiler (ots) - Bei einem Einbruch in eine Firma in der Obere Mühlstraße ist in der Nacht zum Dienstag Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro entstanden.

Die unbekannten Täter versuchten zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Der Versuch misslang, weshalb sie die Fensterscheibe einschlugen und das Fenster entriegelten. Auf ihrer Beutesuche stießen die Eindringlinge auf einen offen stehenden Tresor, in dem sich aber nichts Brauchbares befand. Gestohlen wurde am Ende nichts. Was blieb war ein nicht unerheblicher Sachschaden, den die Polizei auf rund 5000 Euro beziffert.

