POL-TUT: (Rottweil) Betrunkene Autofahrerin schrammt geparkten Pkw

Rottweil (ots) - Am Montagmorgen ist in der Schillerstraße eine betrunkene 55-jährige Frau mit ihrem VW gegen einen geparkten Pkw gefahren. Gegen 8.40 Uhr sah ein Zeuge, wie der VW, der bereits einen platten Reifen hatte, gegen einen Ford Focus fuhr. Die Unfallverursacherin machte einen völlig desorientierten Eindruck, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die Ordnungshüter stellten einen deutlichen Alkoholgeruch bei der 55-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste die Frau ihren Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen ist noch nicht bekannt.

