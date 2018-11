POL-TUT: (Rottweil) Einbruch in Kundencenter

Rottweil (ots) - Kurz nach Mitternacht sind am heutigen Dienstag unbekannte Täter in ein Kundecenter eines Busunternehmens in der Lehrstraße eingedrungen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen sowie die Spinde von Mitarbeitern. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

