POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Verkehrsunfall beim Wenden auf Bundesstraße

Eutingen im Gäu (ots) - Am Montagabend, gegen 21.50 Uhr, hat es auf der Bundesstraße 28 einen Unfall mit leichtverletzten Personen und rund 40.000 Euro Sachschaden gegeben. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem LAND ROVER auf der B28, von Eutingen im Gäu kommend in Richtung Bildechingen. Kurz nach der Abzweigung Richtung Hochdorf, bog der Autofahrer in die Einmündung eines Feldweges ab, um dort zu wenden. Als er rückwärts wieder auf die B28 fuhr, übersah er einen herannahenden VW Touran, welcher ebenfalls aus Richtung Eutingen im Gäu kam. Der LAND ROVER kollidierte mit der Fahrerseite des VW Touran. Bei dem Unfall wurden der 53-jährige VW-Fahrer und seine 9-jährige Tochter leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort. Anschließend mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

