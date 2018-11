POL-TUT: (Spaichingen) Autofahrer übersieht Radfahrer

Spaichingen (ots) - Am Dienstag hat ein Suzuki-Fahrer beim Einfahren in "Ochsen-Kreisel" in der Hauptstraße einen Fahrradfahrer übersehen. Gegen 10 Uhr fuhr der 74-jährige Autofahrer in den dortigen Kreisverkehr ein und übersah den 77-jährigen Fahrradfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der Biker und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell