POL-TUT: (Tuttlingen) Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Tuttlingen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Keltenstraße ist am Montag, gegen 15 Uhr, ein unfallbeteiligter Fahrradfahrer geflüchtet. Der unbekannte Radfahrer war mit seinem Zweirad auf der Donaueschinger Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. An der Ampelanlage überquerte der Biker die Keltenstraße und wollte auf den Radweg in Richtung Möhringen abbiegen. Hierbei touchierte der Zweiradfahrer einen Opel Mokka, dessen Fahrer an der roten Ampel wartete. Eine Zeugin und der 62-jährige Autofahrer konnten den Radler zunächst am Weiterfahren hindern. Der äußerst aggressive Radfahrer setzte sich auf seinen Drahtesel und fuhr in Richtung Möhringen davon. Der Unfallflüchtige wird mit etwa 60 bis 70 Jahre alt beschrieben. Er trug eine schwarze Daunenjacke und war mit einem alten Herrenfahrrad unterwegs. Der verursachte Schaden am Opel wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) entgegen.

