POL-TUT: (Donaueschingen-Wolterdingen) Weitere Sachbeschädigungen an Baustellenfahrzeugen

Donaueschingen-Wolterdingen (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist es - neben einer Beschädigung eines Baustellenbaggers bei den Tennisplätzen "Im Elsenspitz" (wir berichteten bereits) - noch zu weiteren mutwilligen Beschädigungen und unberechtigter Nutzung von Baustellenfahrzeugen im Bereich einer Firmenbaustelle an der Straße Längenfeld im Gewerbegebiet von Wolterdingen gekommen. Dort wurden die Seitenscheibe eines Minibaggers und ein an dem Fahrzeug montierter Außenspiegel eingeschlagen. Die unbekannten und vermutlich jugendlichen Täter setzten zudem einen Radlager in Bewegung, fuhren mit diesem etwa einen Kilometer im Bereich der Baustelle Umfahrung Wolterdingen und stellten dann das Fahrzeug mit heruntergerissener Innenverkleidung im Gewerbegebiet Längefeld ab. Wie schon den Baustellenbagger "Im Elsenspitz" beschmierten die Unbekannten auch den Radlader mit Farbe. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt in beiden Fällen und bittet dringend um Zeugenhinweise.

