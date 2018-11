POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Nach begangener Unfallflucht an einem geparkten Audi in der Luisenstraße sucht Polizei Zeugen

Königsfeld im Schwarzwald (ots) - Nach einer begangenen Unfallflucht, die sich im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagvormittag in der Luisenstraße an einem Audi ereignet hat, sucht die Polizei St. Georgen einen Zeugen des Unfalls. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 84-jähriger Mann mit einem Citroen C5 im Bereich der Luisenstraße Nr. 8 gegen den linken Außenspiegel des geparkten Audis. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Mann davon. Offensichtlich hat ein Zeuge den Unfall beobachtet und brachte an der Windschutzscheibe des beschädigten Audis einen Zettel mit dem Kennzeichen des verursachenden Citroens an. Nun sucht die Polizei St. Georgen den Unfallzeugen und bittet diesen, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (07724 9495-00) in Verbindung zu setzen.

