POL-TUT: (Bad Dürrheim) Fahrzeuglack eines Autos mutwillig zerkratzt

Bad Dürrheim (ots) - In der Friedrichstraße hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Samstagnachmittag, 13.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.00 Uhr, den Fahrzeuglack an der Beifahrerseite eines VW Golfs mutwillig zerkratzt. Der Golf stand im genannten Zeitraum in einem Hof des Anwesens Friedrichstraße 14. Die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell