POL-TUT: (Mitteltal) Verkehrsunfall mit Verletzten und Vollsperrung

Mitteltal (ots) - Am Montag, gegen 13.40 Uhr, hat es einen schweren Unfall mit zwei Verletzen Personen, bei Mitteltal auf der Landstraße 401 gegeben.

Ein 18-Jähriger fuhr auf der L401 mit seinem Ford Fiesta in Richtung Baiersbronn. Kurz nach Mitteltal kam er, aus bisher nicht geklärtem Grund, auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Peugeot eines 48-Jährigen zusammen. Der Peugeotfahrer musste, weil er eingeklemmt war, von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Diese war mit 15 Feuerwehrmännern und -frauen sowie mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Beide Autofahrer wurden anschließend aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Landstraße musste für zirka eine Stunde komplett gesperrt werden. Da beide an den Autos Totalschaden entstand,mussten sie abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 21.000 Euro.

