POL-TUT: (Bachzimmern, K 5921) Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht zwischen Ippingen und Immendingen

Bachzimmern (ots) - Weil sie am Sonntag, gegen um kurz nach 18 Uhr, einem schwarzen Auto auf der Kreisstraße 5921, zwischen Ippingen und Bachzimmern ausweichen musste ist eine 20-Jährige mit ihrem VW-Polo in die Leitplanken gefahren. Die 20-Jährige war auf der Kreisstraße von Ippingen in Fahrtrichtung Immendingen unterwegs. Kurz vor Bachzimmern kam ihr auf ihrer Fahrspur ein dunkler Pkw entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden, zog die Frau ihren VW nach rechts. Dort prallte der Wagem gegen die Leitplanken. Ohne sich um die verunfallte 20-Jährige zu kümmern, setzte der Fahrer des dunklen Wagens seinen Weg in Richtung Ippingen einfach fort. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt nun wegen der Fahrerflucht und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07461-941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell