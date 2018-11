POL-TUT: (Horb am Neckar) Ein Kalb geht auf Erkundungstour

Horb am Neckar (ots) - Was es außerhalb seiner Weide noch so alles gibt, hat ein junges Highland Rind am Montagvormittag erkundet. Das Kalb startete seine Tour in der Panoramastraße und kam bis zum Parkplatz des Amtsgerichts, wo es von der Polizei gestellt wurde. So leicht ließ sich das Jungtier aber nicht seinen Ausflug verderben und setzte seinen Weg bis in die Bußgasse fort. Erst als der Besitzer dazu kam, konnte das junge Rind angeleint und wohlbehalten auf seine Weide zurückgeführt werden.

