POL-TUT: (Freudenstadt) Einbruch in ehemalige Tuchfabrik

Freudenstadt (ots) - In der Zeit vom Sonntag, gegen 18.00 Uhr, und Montag, gegen 08.00 Uhr, ist eine unbekannte Person in die ehemalige Tuchfabrik in der Talstraße eingebrochen. Der Täter schlug eine Glasscheibe ein und gelangte so in das alte, leerstehende Gebäude. Nachdem er noch den Lagerraum der Fabrik durchsucht hatte, war er mit leeren Händen wieder gegangen. Der Einbrecher hinterließ einen Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

