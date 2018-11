POL-TUT: (Neuhausen ob Eck, B 311)Nach riskantem Überholmannöver Unfall verursacht- Führerschein wurde sichergestellt

Neuhausen ob Eck (ots) - Am Montagmorgen hat gegen 8.45 Uhr ein 19-jähriger auf der Bundesstraße 311 riskant überholt und deshalb einen Unfall verursacht. Der 19-Jährige war auf der Bundesstraße mit einem Iveco-Minivan von Neuhausen in Richtung Worndorf unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve überholte der 19-Jährige trotz herannahendem Gegenverkehr einen vor ihm fahrenden Mini. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern brach der Minivan-Fahrer seinen Überholvorgang ab und wechselte wieder auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei prallte der Iveco gegen den dort fahrenden Mini-Cooper. Der Mini kam infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 66-jährige Fahrerin des Kleinwagens hatte Glück-sie blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit, weshalb ein Abschleppdienst gerufen werden musste. An dem Mini entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Führerschein des 19-jährigen Iveco-Fahrers wurde sichergestellt. Auf den jungen Mann kommt nun ein Verfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung zu.

