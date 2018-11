POL-TUT: (Kirchen-Hausen) Dieb schlägt Autoscheibe ein

Kirchen-Hausen (ots) - In der Nacht zum Montag hat ein Dieb die Autoscheibe eines Skodas im Leinäckerweg eingeschlagen. Der Unbekannte schlug zunächst die Fensterscheibe der Fahrertüre ein und kam so an die Geldbörse, die im Seitenfach der Türe verstaut war. Hieraus entnahm der Gauner sämtliches Bargeld, warf die Börse auf den Fahrersitz und machte sich aus dem Staub. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter der Rufnummer 07461-941-0.

