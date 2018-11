POL-TUT: (Trossingen) Unfall am Kreisel am Stadtgarten: 7000 Euro Sachschaden

Trossingen (ots) - Am Sonntag hat eine 28-jährige Opel-Fahrerin am Kreisverkehr am Stadtgarten einen Mercedes übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Die 28-Jährige befuhr gegen 9.30 Uhr die Straße am Stadtgarten und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah sie einen den Mercedes und fuhr in dessen rechte Seite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

