POL-TUT: (Donaueschingen-Wolterdingen) Unberechtigt Baustellenbagger in Bewegung gesetzt und mit Farbe beschmiert - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen-Wolterdingen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter einen Baustellenbagger mit Farbe beschmiert. Zudem setzten die Unbekannten den Bagger in der Nacht in Bewegung. Als sich die Täter an dem Baustellenfahrzeug zu schaffen machten und so etwa 1500 Euro Sachschaden anrichteten, stand dieser auf einer Baustelle an der neuen Zufahrtsstraße zum Industriegebiet bei den Tennisplätzen "Im Elsenspitz". Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) entgegen.

