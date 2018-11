POL-TUT: (Vöhrenbach-Urachtal, L 180) Auf reifglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und mit dem Auto auf dem Dach gelandet - 45-jährige Autofahrerin leicht verletzt

Vöhrenbach-Urachtal, Landesstraße 180 (ots) - Bei einem Unfall mit Fahrzeugüberschlag hat sich eine 45-jährige Autofahrerin am Sonntagnachmittag auf der Urachtalstraße leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 14.40 Uhr mit einem Skoda Fabia auf der L 180 im Urachtal unterwegs und hatte ihre Geschwindigkeit nicht an die durch Reifglätte witterungsbedingt glatte Straße angepasst. In der Folge geriet der Wagen von der Straße ab, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Stehen. Die bei dem Unfall leicht verletzte Frau musste mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik nach Neustadt gebracht werden. Der mit rund 5000 Euro beschädigte Skoda wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

