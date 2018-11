POL-TUT: (Tuningen, L 429, Abzweigung Weigheim) Unfall mit fünf verletzten Personen beim Linksabbiegen

Tuningen, L 429, Abzweigung Weigheim (ots) - Fünf leicht verletzte Personen und rund 13.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, auf der Landesstraße 429 im Bereich der Abzweigung zur Kreisstraße 5701 (Weigheim) bei Tuningen ereignet hat. Ein 57-jähriger Fahrer eines Golfs war auf der L 429 von Tuningen in Richtung Schura unterwegs und wollte an der Abzweigung nach links auf die K 5701 Richtung Weigheim abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen auf der L 429 entgegenkommenden Skoda Fabia eines 59-jährigen Autofahrers und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer, zwei weitere Personen im Golf sowie eine Mitfahrerin im Skoda leicht verletzt. Ein zufällig vorbeifahrender Ersthelfer des DRK konnte die leicht verletzten Personen versorgen, so dass keine weiteren Rettungskräfte erforderlich waren. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell