POL-TUT: (VS-Schwenningen) Beim Linksabbiegen nicht aufgepasste - Unfall fordert rund 7000 Euro Sachschaden

VS-Schwenningen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von etwa 7000 Euro ist es am Sonntagabend im Zusammenhang mit einem Abbiegevorgang an der Einmündung der Grabenäckerstraße auf die Villinger Straße gekommen. Dort wollte ein 43-jähriger Fahrer eines Audis des Typs Q7 von der Grabenäckerstraße nach rechts auf die Villinger Straße abbiegen. Zunächst musste der Audi-Fahrer wegen einer auf "Rot" stehenden Ampel auf der Rechtsabbiegespur warten. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, bog der 43-Jährige nach rechts ab. Zeitgleich bog ein 18-Jähriger mit einem Mercedes der C-Klasse von einem gegenüberliegenden Parkplatz nach links auf die Villinger Straße ab, ohne auf den bevorrechtigten Audi zu achten. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

