POL-TUT: (VS-Villingen) Unbekannter fährt gegen geparktes Auto und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots) - Rund 4000 Euro Sachschaden an einem geparkten Auto des Typs MG Rover sind die Folgen einer Unfallflucht, die ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Unterer Damm begangen hat. Der Unbekannte streifte mit seinem Wagen die Fahrerseite des vor dem Anwesen Nummer 8 am Fahrbahnrand abgestellten Rovers und fuhr dann weiter, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

