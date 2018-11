POL-TUT: (Alpirsbach) Einbruch in Bäckerei

Alpirsbach (ots) - Ohne Beute musste sich ein Einbrecher davon machen, nachdem er in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckerei eingebrochen war. Der Täter verschaffte sich Zugang zum Geschäft, indem er die Glasscheibe der Hintertür einschlug. Als er sich in der Bäckerei befand, musste er gestört worden sein. Ohne etwas zu erbeuten floh der Einbrecher.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

