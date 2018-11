POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald, Brigach - Obertal, L 175) Auf reifglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit entgegenkommenden Auto zusammengeprallt - Rettungshubschrauber im Einsatz

St. Georgen im Schwarzwald, Brigach - Obertal, L 175 (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen, davon ein 12-jähriger Junge und ein 56 Jahre alter Mann schwer, ist es am Sonntagvormittag, gegen 10.15 Uhr, zwischen Brigach und Obertal auf der Landesstraße 175 gekommen. Eine 56-jährige Fahrerin eines mit insgesamt drei Personen besetzten Dacia Logans war am Sonntagvormittag auf der L 175 - von St. Georgen kommend - in Richtung Furtwangen unterwegs. Kurz nach Brigach, etwa auf Höhe des "Jäckleshofes" geriet der Wagen der Frau auf der zu diesem Zeitpunkt reifglatten Fahrbahn ins Schleudern und auf den Gegenfahrstreifen. Dort stieß der Dacia heftig mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden 5er BMW zusammen. Bei dem Unfall wurden der 56 Jahre alte Beifahrer des Dacias und ein im Auto befindlicher 12-jähriger Junge schwer verletzt. Die Fahrerin des Dacias sowie der 37 Jahre alte Fahrer des BMWs und dessen 34-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein am Unfallort eintreffender Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 56-Jährigen Beifahrer des Dacias in eine Klinik nach Freiburg. Die anderen leicht verletzten Beteiligten und auch der schwer verletzte 12-Jährige wurden mit Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Bei dem Unfall war auch die Feuerwehr St. Georgen mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann eingesetzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten und mit rund 12.000 Euro beschädigten Autos. An den schon älteren Wagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme musste die L 175 im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt werden.

