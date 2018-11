POL-TUT: (VS-Villingen) Autofahrer verliert die Nerven- Mann geschlagen und Unfall verursacht

VS-Villingen (ots) - Am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am neuen Markt hat ein in einer Warteschlange stehender Autofahrer die Fassung verloren und erst einen anderen Autofahrer geschlagen und im Davonfahren dessen Wagen touchiert. Der Mann stand in einer Warteschlange an der Einfahrt zu einem Parkplatz, als er vor Ungeduld in seinem Renault zu Hupen begann. Als sein Vordermann ausstieg und ihn zur Rede stellte, schlug der Renaultfahrer ihm kurzerhand ins Gesicht, sodass der 63-Jährige zu Fall kam. Er verletzte sich dadurch leicht an der Schulter. Der Angreifer fuhr im Anschluss davon. Dabei streifte er beim Vorbeifahren den VW des 63-Jährigen, sodass ein Schaden von 500 Euro entstand. Das Polizeirevier Villingen hat nun Ermittlungen gegen den Renaultfahrer eingeleitet.

