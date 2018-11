POL-TUT: (Bad Rippoldsau-Schapach) Ein Leichtverletzter bei Brand einer Mikrowelle

Bad Rippoldsau-Schapach (ots) - Am Sonntagmorgen verletzte ein Mann sich leicht durch den entstandenen Rauch einer brennenden Mikrowelle. Der 30-Jährige hatte sich nach jetzigem Stand der Ermittlungen Essen in der Mikrowelle warm gemacht und war währenddessen eingeschlafen. Das Feuer der in Brand geratenen Mikrowelle griff glücklicherweise nicht auf das Gebäude über. Der 30-Jährige erlitt durch den entstandenen Rauch eine Vergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden ist noch nicht abschließend geschätzt, wird aber im fünfstelligen Bereich liegen.

